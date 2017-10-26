الجبهة الديمقراطية تستنكر تصريحات عباس حول نزع سلاح المقاومة

نددت كتائب “المقاومة الوطنية”؛ الجناح العسكري لـ “الجبهة الديمقراطية” لتحرير فلسطين، بتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حول المقاومة وتجربة الشعب بالثورة.

وقالت الكتائب في بيان لها امس الأربعاء، إن تصريحات عباس لوكالة شينخوا (صينية) تنكر لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته في بلورة الشخصية والكيانية والوطنية.

وذكرت أن المقاومة أعادة القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني، بعد أن كانت قضية مجموعات من اللاجئين لا غير.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية، على عدم “مسخ تاريخ شعبنا ووصم تجربته الوطنية بالفشل”، داعية إلى موقف وطني يرد الاعتبار للتضحيات الغالية التي ألحقت بها إساءة كبرى بسبب التصريحات الواردة على لسان رئيس السلطة.

ودعت لتشكيل غرفة عمليات مشتركة “بيدها قرار الدفاع عن شعبنا ضد كل أشكال العدوان، في استعادة لتجربة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في لبنان”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، قد صرّح؛ الإثنين الماضي، بأنه “يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد، بحيث لا تكون هناك ميلشيات وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميلشيات لأنها غير ناجحة وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن حركتي “فتح” و”حماس” وقعتا في القاهرة، في 12 تشرين أول الجاري، على اتفاق ينهي الانقسام الداخلي الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007، وذلك بعد يومين من المشاورات التي أجريت برعاية مصرية.

ويتيح الاتفاق لحكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله استلام مهامها في قطاع غزة، بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية، في موعد أقصاه 1 كانون الأول المقبل.

وفي أعقاب توقيع هذا الاتفاق برزت اصوات من داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح، تطالب بنزع سلاح فصائل المقاومة على اعتبار أنه سلاح “غير شرعي”، وتؤكد على أن سلاح أجهزة أمن السلطة هو السلاح الشرعي الوحيد.