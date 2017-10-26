رئيسة حكومة الاجرام البريطاني بحق الشعب الفلسطيني تعلن افتخارها باحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم
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جرينتش+2 01:20
الاعتقالات التركية مستمرة منذ سنة واخرها يشمل عشرات الدبلوماسيين

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