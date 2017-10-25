وداعاً للوهابية.. ابن سلمان يعلن ان الدولة السعودية المتشددة لم تكن طبيعية ويتعهد باعادتها الى الاسلام المعتدل
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جرينتش+2 09:52
وداعاً للوهابية.. ابن سلمان يعلن ان الدولة السعودية المتشددة لم تكن طبيعية ويتعهد باعادتها الى الاسلام المعتدل

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