وداعاً للوهابية.. ابن سلمان يعلن ان الدولة السعودية المتشددة لم تكن طبيعية ويتعهد باعادتها للاسلام المعتدل
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جرينتش+2 11:38
كردستان تعترف بالهزيمة وتقترح تجميد نتائج الاستفتاء وبدء حوار مع  بغداد

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