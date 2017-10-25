ترامب يقرر السماح باستقبال اللاجئين من سائر انحاء العالم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا بشأن استئناف استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان: “ستواصل الولايات المتحدة استقبال المزيد من اللاجئين على أراضيها من أي بلد في العالم. وسنواصل حماية اللاجئين الأكثر ضعفا، ولكننا نحافظ في الوقت نفسه على سلامة الأمريكيين”.

وأضاف البيان: “أكد كل من وزير الدولة ووزير الأمن الداخلي ومدير المخابرات العامة أن التحسينات في عملية الاختيار التي يقدمها برنامج استقبال اللاجئين كافية لضمان أمن ورفاهية الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية والوزراء يمكن أن يستأنفوا هذه العملية (استقبال اللاجئين) وفي الوقت نفسه سوف تنفذ تدابير خاصة فيما يتعلق ببعض فئات اللاجئين الذين لا يزال دخولهم إلى البلاد يشكل تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة”.

هذا وأكدت الإدارة الأمريكية، اليوم أن واشنطن سوف تستأنف برنامج استقبال اللاجئين من 11 دولة، مع تشديد معايير الاختيار لمن تعتبرهم خطرا خاصا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 23 أيلول/سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستحظر دخول مواطني كوريا الشمالية إليها في إطار حظر سفر جديد يفرض قيودا إضافيه على إيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال، وذلك ابتداء من 18 تشرين الأول ، وتم رفع السودان من اللائحة.

يذكر أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني الماضي، يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال اللاجئين من سوريا.