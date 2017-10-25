 الملقي يرفض التهاون في ادخال شحنة البطاطا اللبنانية

رفضت وزارة الزراعة دخول شحنة البطاطا المستوردة من لبنان الى الاردن والبالغة سبعة الاف طن (30 شاحنة) بسبب عدم تزويدها بالوثائق الحقيقية التي تطمئن الجانب الاردني بسلامة هذا المنتج.

واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بتصريح لـ (بترا) اليوم الاربعاء عمق العلاقات بين الاردن ولبنان، وان تبادل السلع يسير بشكل اعتيادي وان المشكلة فقط في مادة البطاطا التي تعتبر من الباذنجانيات التي تصاب بمرض النيمونادا.

يشار إلى ان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اوضح خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره اللبناني ان الاشكالية المرتبطة بشحنة البطاطا اللبنانية يمكن حلها اذا كانت اجرائية اما القضايا المرتبطة بالجوانب الفنية التي تضر بالتربة وسلامة المنتج فهي مرفوضة ولا نسمح بادخالها لان سلامة وصحة المستهلك الاردني خط احمر .