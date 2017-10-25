وداعاً للوهابية.. ابن سلمان يعلن ان الدولة السعودية المتشددة لم تكن طبيعية ويتعهد باعادتها الى الاسلام المعتدل
أهم العناوين
جرينتش+2 09:52
الصرايرة: خروج الشريك الاستراتيجي لن يؤثر على أداء “البوتاس العربية” وخططها المستقبلية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني