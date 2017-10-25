وداعاً للوهابية.. ابن سلمان يعلن ان الدولة السعودية المتشددة لم تكن طبيعية ويتعهد باعادتها للاسلام المعتدل
أهم العناوين
جرينتش+2 11:38
إسرائيل تزعم ان “الحاج هاشم” هو قائد حزب الله في الجولان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني