إسرائيل تزعم ان “الحاج هاشم” هو قائد حزب الله في الجولان

تصدر القائد في حزب الله الملقب باسم “حاج هاشم”، اليوم الأربعاء، الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية، تحت عناوين مشابهة مفادها أن الجيش الإسرائيلي يكشف عن أن الرجل هو قائد قوات حزب الله في الجولان، ويعد الهدف رقم 1 لإسرائيل. من يكون “الحاج هاشم”؟

– عُين “الحاج هاشم” في منتصف عام 2016 قائدا لجبهة الجنوب لحزب الله في سوريا، خلفا لمصطفى بدر الدين بعدما تم اغتياله.

– اسمه منير علي نعيم شعيتو، يبلغ من العمر 50 عاما، ولقبه في حزب الله “الحاج هاشم”، عنده 4 أولاد واسم زوجته هناء.

– حسب الاستخبارات الإسرائيلية، كان المدبر لعملية إطلاق النار بالقرب من كيبوتس “متسوبا” عام 2002، التي راح ضحيتها 6 إسرائيليين.

– لعب دورا بارزا خلال حرب لبنان الثانية، حيث كان قائدا على جبهة قتالية ضد الجيش الإسرائيلي. وشغل بعدها منصب قائد منطقة شمالي نهر الليطاني.

– الاستخبارات الإسرائيلية تعده من أخطر رجال حزب الله في سوريا، ومفتاح التنسيق بين حزب الله وإيران والأسد.

– يظهر دائما في جولاته الميدانية مع حارس مدني، ويملك شقة في لبنان وأخرى في دمشق.

– إسرائيل تقول إنه المخطط لعملية إطلاق طائرة مسيرة إلى المناطق الإسرائيلية في الجولان قبل شهر، في مهمة استخباراتية، قام الجيش الإسرائيلي بالتعرض لها وبإسقاط الطائرة.

– حسب الاستخبارات الإسرائيلية، “الحاج هشام” يعلم جيدا إنه مستهدف ومراقب ومعرض للاغتيال من قبل اسرائيل في اية لحظة.