على ذمة “الشرق الاوسط”.. العبادي يرفض وساطة اردنية للقاء البارزاني

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، اليوم الثلاثاء، عن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي “مبادرة أردنية” لعقد لقاء غير رسمي مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن العبادي تمسك بموقف الحكومة العراقية القاضي بحل الخلاف تحت سقف الدستور.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر قالت إنه مقرب من الحكومة العراقية، أن “الأردن طرح الأسبوع الماضي مبادرة لحل الخلاف بين بغداد وأربيل في إطار مبادرة كان يفترض أن يرعاها الملك عبد الله الثاني”، لافتا إلى أن “الجانب الكردي ممثلاً برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رحّب بمبادرة العاهل الأردني، فيما اعتذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن عدم قبولها”.

وأضافت أن “المبادرة كانت تركز على لقاء غير رسمي يجمع رئيس الوزراء برئيس إقليم كردستان، بهدف حل الأزمة بين الجانبين”، مبينة أن “المحاولة الأردنية فشلت في جمع بارزاني والعبادي، لأن الأخير تمسك بموقف الحكومة العراقية القاضي بحل الخلاف بين بغداد وأربيل تحت سقف الدستور”.