الكشف عن التفاصيل الأولى لمبادرة ترامب لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني في اطار ترتيبات عربية واقليمية شاملة
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جرينتش+2 12:15
دريد لحام يعود للسينما في فيلم حول الازمة السورية

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