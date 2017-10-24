دريد لحام يعود للسينما في فيلم حول الازمة السورية

يعود الممثل السوري دريد لحام إلى الأفلام السينمائية بعد غياب تسع سنوات، عبر فيلم يحمل عنوان “دمشق – حلب”.

وفي لقاء له مع مجلة “سيدتي”، امس الاول الاحد، قال لحام إن الفيلم يحمل طابع “الكوميديا السوداء”، فيما لا تزال تفاصيله قيد الدراسة مع المخرج باسل الخطيب.

وكان دريد لحام قد ابتعد عن السينما منذ عام 2008 حين شارك في فيلم “سيلينا”، وقبله في فيلم “الآباء الصغار” عام 2006.

فيما قرر العودة إلى المسرح أيضًا عبر تقديمه عروضًا مسرحية في احتفالية “هنا لنا”، أمس، على مسرح دار الأوبرا بدمشق، والتي شاركه في بطولتها الممثل حسام تحسين بك وكندا حنا ومحمود خير الجراح.

من جانبه، قال المخرج باسل الخطيب للمجلة إن الفيلم الجديد يتناول واقع “الأزمة السورية” من مدخل مختلف، وتابع “يمكنني القول إنه يتناول الأمور ببعض جوانبها بطابع الكوميديا السوداء”.

وأضاف الخطيب، الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 33، إن فيلم “دمشق – حلب” يجري النقاش بشأنه الآن للانتهاء من كتابة النص الذي هو من تأليف شقيقه تليد الخطيب.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم مطلع العام المقبل إذا سارت الأمور بشكل جيد، وفق ما قال الخطيب.

وكانت الأفلام السينمائية السورية غابت في السنوات الماضية بسبب ظروف الإنتاج الصعبة التي مرت بها البلد، فيما اتجه بعضها نحو الانحسار بمواضيع تناولت أحداث الحرب والصراع في سوريا.