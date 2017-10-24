خلافاً لازمة الصحافة الورقية.. صدور صحيفة لبنانية جديدة بعنوان “الاتحاد”

امس الاثنين صدر العدد الاول من صحيفة “الاتحاد” اللبنانية التي انضمت الى باقة الصحف المطبوعة، وشكلت نقيضاً استثنائياً للوضع السائد على مستوى الصحافة الورقية.

فبعد التحضيرات الإدارية لأشهر عدة بدأ العمل في مكاتب “الاتحاد” في شارع المصارف وسط بيروت، حيث صدر العدد الرسمي الأول امس الإثنين.

وقد أكّدت رئيسة قسم التحقيقات في صحيفة “الاتحاد” اللبنانية سعدى علّوه أنّ” الصحيفة جاءت لتحمل شعار “نحن الناس”، معتبرةً أن “الناس متعطشة الى الصحف الورقية بعكس ما يُشاع”.

وأشارت علوه في حديث صحفي الى أن “الصحيفة تحمل قضايا الناس وهموهم وشجونهم، وتطرح مشاكلهم وهواجسهم”، متمنيةً أن “يجد القارئ – الباحث عن الصحيفة الموزونة ذات المعايير المهنية – نفسه بين طيات أوراق “الاتحاد” الاثنتي عشرة، بمنتهى الموضوعية والحيادية والمهنية التي يجب أن يتحلى بها الصحفي”.

وأضافت “إن طموحات الجريدة كبيرة”، آملة أن تكون على قدر توقعات الناس وعلى قدر المسؤولية التي وقعت على عاتق فريق الصحيفة خصوصاً أنها دخلت في خضم مغامرة لتثبت عدم وجود أزمة صحافة ورقية في لبنان بدليل صدور “الاتحاد”.

وشددت على أن “فريق العمل في الصحيفة متناغم ومنسجم، وهم صحفيون متمرسون في مهنتهم ولهم أسماؤهم في الوسط الاعلامي والصحفي”.

ولفتت علّوه الى أن “الصحيفة لقيت صدى واسعاً بين الناس والاعلام ومواقع التواصل، ونقلت معظم المحطات التلفزيونية الحوار الذي نشرته الصحيفة في عددها الأول بمقابلة موسّعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.