امير الكويت يبدي تخوفه من فشل وساطته ويحذر من انهيار مجلس التعاون الخليجي.. آخر معاقل العمل العربي المشترك
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حزب الله يشعل الخلاف بين الوزير ليبرمان وقيادة الجيش الاسرائيلي

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