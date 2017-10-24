بينهن شيرين ويسرا وإلهام شاهين.. فنانات شهيرات تعرضن للاجهاض

تعرضت فنّانات ونجمات عربيات كثيرات للإجهاض في فترات صعبة من حياتهن، وبعضهن تعرضن لهذه التجارب المؤلمة لأكثر من مرّة.

ومن أبرزهن شيرين ويسرا وإلهام شاهين وأمل حجازي وسهير رمزي وآخريات.

امل حجازي

خضعت المطربة اللبنانية لعملية إجهاض قسري بعد وفاة جنينها، في بداية الشهر الرابع من الحمل.

وأكّدت حينها أنها مؤمنة وبأنها لا تعترض على مشيئة الله الذي سيعوّضها حزنها بالتأكيد.

يسرا

اعترفت الفنّانة المصرية في حديث سابق في برنامج “انت حر” على قناة “سي بي سي” المصرية، أنها أجهضت جنينها في الشهر الثالث من الحمل.

حينها، كانت يسرا تصوّر فيلم “المهاجر” مع المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي أصرّ على إرسالها إلى فرنسا لإنقاذ الجنين، لكن الطبيب الفرنسي قرر جازماً أن يتم إجهاض الجنين لأنه كان يشكّل خطراً على حياتها.

الهام شاهين

اعترفت النجمة المصرية خلال لقاء سابق مع برنامج “100 سؤال” أنها أجهضت مرتين باختيارها، وذلك لعدم شعورها بالاستقرار مع أزواجها في حينه، وعدم رغبتها في تربية طفل ضمن جو متوتر.

وكشفت أنها لم تنجب أطفالاً باختيارها، لعدم قدرتها على تخصيص الوقت اللازم لتربيتهم بسبب انشغالها في حياتها العملية، وأكدت أنها لم تندم على قرارها.

سهير رمزي

اعترفت الفنانة المصرية إنها أجهضت نفسها مرتين، مجهشةً بالبكاء على الهواء مباشرة خلال لقاءها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج “100 سؤال” على فضائية “الحياة”.

وقالت إنها فعلت ذلك بسبب حبها لوالدتها وعدم رغبتها في وجود طفل ينافسها في قلبها.

وأضافت أنها ندمت على الإجهاض لأنها تعتبره أكبر جريمة ارتكبتها في حياتها، ناصحةً النساء بعدم الإقدام على هذا الفعل، “لأن الولد هو السند الذي سيبقى لهن”.

شيرين عبد الوهّاب

حلّت المطربة المصرية ضيفة في برنامج “الخزنة”، من تقديم الممثل المصري أمير كرارة خلال موسمه الثاني على قناة “دبي”، حيث قالت إنها لا ترفض الزواج مرة جديدة، بسبب زواجها الأول من مدحت خميس في سنّ مبكرة، معبرةً عن حزنها جداً على إبنها الذي أجهضته في الفترة الأولى من زواجها قبل أن تطلب الطلاق وتنفصل عن خميس.