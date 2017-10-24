 بدء تنفيذ القرار السعودي برفع رسم دخول مكرري العمرة من الاردنيين

قال يوسف القضاة، مدير مديرية العمرة الناطق الاعلامي باسم دائرة الحج والعمرة ، ان قرار رسوم دخول الاراضي السعودية لمن يرغب بتكرار العمرة او الحج والبالغ مقدراها 2000 ريال سعودي (380) دينارا اردنيا تم اتخاذه قبل عام ونصف تقريبا ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1438/1/1 هجري على من كرر اداء مناسك العمرة.

واضاف القضاة لـ (بترا) ان المواطن لم يشعر بهذا القرار الا هذا العام كونه دخل في نطاق تطبيق القرار بعد تكراره لأداء مناسك العمرة، موضحا ان كل من ادى مناسك العمرة خلال العام الهجري الماضي 1438 سيطبق عليه قرار رسوم دخول السعودية.