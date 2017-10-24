امير الكويت يبدي تخوفه من فشل وساطته ويحذر من انهيار مجلس التعاون الخليجي.. آخر معاقل العمل العربي المشترك
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انشاء مدينة سعودية- اردنية- مصرية مشتركة على ساحل البحر الاحمر

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