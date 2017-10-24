انشاء مدينة سعودية- اردنية- مصرية مشتركة على ساحل البحر الاحمر

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الثلاثاء ، إطلاق مشروع “نيوم” الاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراضٍ من الأردن ومصر.

وأشار ابن سلمان إلى أن مشروع “نيوم”، يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية، موضحا انه سيتمثل في مدينة استثمارية متكاملة على ساحل البحر الأحمر، يشتمل على أراض داخل الحدود المصرية، والأردنية، كأول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

ونقلت “واس” عن ابن سلمان، قوله: “سيتم بناء منطقة نيوم من الصفر على أرض خام، وهذا ما يمنحها فرصا استثنائية”.

وأضاف: “المشروع سيكون بدعم أكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة”.

وقال ابن سلمان، خلال الإعلان عن إطلاق المشروع، إن “منطقة “نيوم” ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية”.

وبين أن هذه القطاعات تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والمعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وأكد ولي العهد السعودي أن “ذلك يهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي”.

ووفقاً لما أعلنه بن سلمان، سيتم بناء منطقة “نيوم” من الصفر على أرض خام، “وهذا ما يمنحها فرَصاً استثنائية تميزها عن بقية المناطق التي نشأت وتطورت عبر مئات السنين”، وسيتم اغتنام هذه الفرصة “لبناء طريقة جديدة للحياة بإمكانيات اقتصادية جبارة”.

وأوضح ولي العهد السعودي أن المشرع سيعمل على خلق فرص عمل، والمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء بين المنطقة العربية، وقارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا.