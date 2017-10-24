الطفل “جهاد” يحيل والديه الفرنسيين الى القضاء

أُحيل زوجان في جنوب فرنسا إلى المُدَّعي العام عقب تسمية ابنهما بـ”جهاد”.

وجرى إبلاغ السلطات في بلدية لوغوفن بضاحية تولوز، على الفور، بعدما مُنِح الطفل، الذي وُلِد في آب الماضي، ذلك الاسم العربي، وفق صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويُرجَّح أن يثير الاسم جدلاً في فرنسا، التي عانت في السنوات الأخيرة سلسلة من هجمات قام بها إرهابيون.

ويمتلك الآباء الفرنسيون حرية تسمية أبنائهم كيفما شاءوا، ما دام الطفل -أو أي طرف آخر- لن يتعرَّض للأذى بسبب الاسم.

لكنَّ القضاة في محكمة الأسرة قد يمنعون الوالدين من تسمية ابنهما بـ”جهاد”.

وحسب موقع Actu الفرنسي، فقد سبق ان رفض القضاة أسماءً مثل: نوتيلا (اسم الشيكولاتة الشهيرة)، وفيز (أي فراولة).