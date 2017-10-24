الشيوعيون الروس يعدون للاحتفال بمئوية ثورة اكتوبر

اعلن الحزب الشيوعي الروسي امس الاثنين انه يعد لتجمعات عدة احتفالا بالذكرى المئوية لثورة اكتوبر بعد ان تميزت الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة بالتواضع الشديد.

وقال غينادي زيوغانوف الامين العام للحزب الشيوعي الروسي منذ العام 1993 في تصريح صحافي “باحتفالنا بالمئوية انما نكرم عظمة لينين وعظمة ثورتنا التي فتحت الباب امام حقبة جديدة للعالم”.

واوضح زيوغانوف ان الشيوعيين الروس سيتجمعون قرب الطراد اورورا في سان بطرسبورغ رمز الثورة، لانه اطلق عام 1917 اولى القذائف التي اعطت اشارة الهجوم على قصر الشتاء،مقر القيصر.

واوضح زيوغانوف ان الشيوعيين يريدون ايضا الدعوة الى مسيرة في موسكو بحضور ممثلين عن حركات اشتراكية اجنبية.

وفي حين ان الاحتفالات بذكرى ثورة اكتوبر كانت ضخمة خلال الحقبة السوفياتية ويتخللها دائما استعراض عسكري مهيب في السابع من تشرين الثاني، فان الاحتفالات الرسمية هذه السنة ستكون متواضعة جدا وستقتصر على بعض المعارض والحلقات الدراسية بين متخصصين وخبراء.

ويقدم الحزب الشيوعي الروسي بشكل عام الدعم لسياسة الكرملين، الا انه ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين لعدم اعطاء الماضي السوفياتي لروسيا الاهمية التي يستحق.