الكشف عن التفاصيل الأولى لمبادرة ترامب لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني في اطار ترتيبات عربية واقليمية شاملة
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جرينتش+2 12:15
 احتجاجات اسرائيلية على تشييد صرح للرئيس صدام حسين بمدينة قلقيلية

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