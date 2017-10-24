 احتجاجات اسرائيلية على تشييد صرح للرئيس صدام حسين بمدينة قلقيلية

انتقدت وسائل الإعلام الاسرائيلية، إشادة مسؤولي محافظة قلقيلية بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد انتشار صور لصرح شيد باسمه في أحد شوارع قلقيلية وإطلاق اسمه على الشارع.

وبحسب ما أوردته فضائية “السومرية” العراقية، اليوم الثلاثاء، فقد دعا عدد من أعضاء اليمين الإسرائيلي المتطرف، إلى اتخاذ إجراءات ضد النصب التذكاري الذي تمت إزاحة الستار عنه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مدينة قلقيلية، منذ يومين .

وكان محافظ محافظة قلقيلية، اللواء رافع رواجبة وأمين عام جبهة التحرير العربية، قد أزاحا الستار عن النصب التذكاري، وأعلنا تسمية شارع باسم “الشهيد صدام حسين”، تقديراً لدعمه للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشاد المحافظ خلال الافتتاح بصدام حسين وقال: “إن غيابه مثل غياباً للعروبة، وبغيابه تبعثر الثوار الذين كانوا يستظل به، فقد كان رمزًا للعزة والكرامة والتحدي “.