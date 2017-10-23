الكشف عن التفاصيل الأولى لمبادرة ترامب لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني في اطار ترتيبات عربية واقليمية شاملة
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قطف الزيتون في الأقصى لتوزيع زيته المبارك على فقراء القدس

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