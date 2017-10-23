خلاف بين أحمد الفيشاوي وشركة انتاج سينمائي حول مليوني جنيه

اعتذر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عن بطولة فيلم جديد من إنتاج شركة “نيوسينشري”، لعدم اتفاقه مع الجهة المنتجة على قيمة أجره.

وقال مصدر من داخل الشركة، إن المدير العام للشركة أحمد بدوي، هاتف الفيشاوي للاتفاق معه حول بطولة فيلم جديد، ولكنه فوجئ بمطالبة الأخير بتقاضي مبلغ مليوني جنيه كأجر له، وهو ما اعترض عليه بدوي واعتبره أجراً مبالغاً فيه، مما دفع الفيشاوي للاعتذار عن العرض المقدم إليه.

يذكر أن الفيشاوي يُعرض له حالياً فيلم “شيخ جاكسون”، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني وأحمد مالك وعدد من ضيوف الشرف، وهم درة وبسمة وياسمين رئيس، ومن إخراج عمرو سلامة.