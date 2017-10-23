اوروبا تتفكك.. بعد كاتلونيا الاسبانية فينيتو الايطالية تصوت لصالح الانفصال

لم يفق العالم من صدمة استفتاء انفصال كاتالونيا وتركستان العراق حتى ظهر انفصال جديد في أوروبا.

أكد رئيس منطقة فينيتو الايطالية، لوكا دزايا، اليوم الاثنين أن سكان المنطقة صوتوا من أجل استقلال منطقتهم.

وقال دزايا للصحفيين: “حتى الآن ليس لدي بيانات نهائية، ولكن أكثر من مليوني شخص شاركوا في الاستفتاء: إنه انتصار لسكان فينيتو، وانتصار الوعي المدني، وانتصار الناس الذين يريدون أن يكونوا سادة في وطنهم”.

ونظمت منطقتا لومبارديا وفينيتو الايطاليتان الأحد استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.