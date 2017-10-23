المزاج السعودي يستبعد المطربة المصرية شيرين ويحتفي بالاماراتية احلام

أذاعت قناة «الثقافية» السعودية الرسمية أول أغنية لمطربة على شاشتها في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث بثت أغنية «فل البيارق» للمطربة الإماراتية «أحلام».

وكانت القناة السعودية قد انطلقت في بث حفلات غنائية للمطربة المصرية الراحلة «أم كلثوم» الشهر الماضي، بعد عقود من الانقطاع، الأمر الذي توقع معه السعوديون بداية عهد جديد للمملكة وانفتاح لا حدود له قد يفوق مخيلتهم مستقبلا.

وتزامن عرض أغاني «أم كلثوم» مع قرارات عديدة أثارت جدلا واسعا خاصة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارات.

والأسبوع الماضي، اضطرت هيئة الترفيه لإلغاء حفل غنائي للمطربة المصرية «شيرين» بعد تزايد حدة الجدل الذي أثاره الإعلان عن أول حفل غنائي رغم اقتصار جمهوره على النساء، لكن السعوديين دعوا لإلغائه حفاظا على الصبغة الدينية للمملكة.

وكانت السعودية قد شهدت خلال احتفالات اليوم الوطني 87، احتفالات راقصة ومشاهد صاخبة لم تألفها البلاد، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل المملكة.

غير أن احتفالات اليوم الوطني السعودي كان قد سبقتها حملة اعتقالات واسعة شملت علماء دين ومشايخ ودعاة وإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى نشر تقارير صحفية تؤكد نية السلطات السعودية لدمج «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لتعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف، ما اعتبره عدد من الناشطين السعوديين خطوة ربما يكون الهدف منها تقليص نشاطها ومهامها.

وأشارت تقارير صحفية دولية إلى أن الهدف من هذه الاحتفالات وإخراجها بهذه الصورة هو تخفيف حدة التوتر الشعبي الناتج عن حالة التقشف والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها المملكة بسبب الحرب في اليمن، إضافة إلى الأزمة الخليجية.