العقوبات على المعارض السعودي سلمان العودة تمتد لتشمل اسرته

منعت السلطات السعودية، أسرة الداعية المعقتل والمختفي قسريا سلمان العودة، من السفر.

وأكد «عبدالله» نجل العودة، قرار المنع، بعد تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «عبدالله» في تغريدة له على «تويتر»: «بكل أسف، خبر المنع من السفر صحيح لأخواتي وإخواني، وكان أيضا غير مسبّب ولا موضّح.. فرج الله عن الجميع».

وكان مغردون تداولوا مساء الأحد، أنباء عن منع أسرة الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل والمختفي قسريا منذ 10 آب الماضي، دون توجيه تهمة له.

واعتبر المغردون قرار المنع من السفر، بمثابة تدشين مرحلة جديدة من القمع والاستبداد السعودي ضد النخبة وقيادات الفكر والعمل الإسلامي.

وغرد سعوديون وعرب تحت وسم «السعودية تمنع أسرة العودة من السفر»، منددين بالقرار.

وكتبت الصحفية «إيمان مسعود»: «لا أعتقد أن القرار وراءه خوف النظام السعودي من إفشاء شيء عن ظروف اعتقال الداعية، لأن أسرته لا تعرف شيئا عن ظروف اعتقاله حتى الآن، ولكنه إمعاناً في التنكيل بالنخبة السعودية الدينية والسياسية والفكرية من المراهق القزم».