الكشف عن التفاصيل الأولى لمبادرة ترامب لحل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني في اطار ترتيبات عربية واقليمية شاملة
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استثناء الفلسطينيين المقيمين بالاردن من دعم الخبز والسلع

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