لابعاده عن ايران.. السعودية تؤسس مع العراق مجلساً تنسيقياً مشتركاً

بدأ، صباح اليوم الأحد ، الاجتماع التنسيقي بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، برئاسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إن “الاجتماع بدأ برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والملك سلمان بن عبد العزيز”.

وأشار البيان إلى أن العراق والسعودية وقعا رسميا تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين.

ونقل البيان عن العبادي خلال الاجتماع قوله إن”تركيز التعاون ضد الإرهاب هو هدف مشترك لبلدينا، ولا بد أن نعمل معًا ونثبت للعالم أجمع أن هذا الإرهاب لا يمثل ديننا الإسلامي وهو عدو للإنسانية جمعاء، والدول العربية والإسلامية هي الأكثر تضررًا ودمارًا منه”.

وأضاف العبادي “نحن متفائلون بالمجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية وبما سيحققه لشعبينا الشقيقين ، واحثّ السادة الوزراء من الجانبين على التعاون والإسراع بتنفيذها بأقصى جهد ليرى المواطنون هذا الجهد”.

ومن جانبه اكد الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعم بلاده لوحدة العراق واستقراره، وبارك للعراقيين انتصاراتهم في القضاء على الإرهاب ودحره.

وقال الملك، في كلمة ألقاها بافتتاح أعمال مجلس التنسيق السعودي – العراقي: إن الإمكانيات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة، لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، إن ما يربطنا مع العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد.

ولقت الملك سلمان إلى تطلع السعودية لإسهام اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بالمضي إلى آفاق أوسع وأرحب، فيما أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن المجلس التنسيقي المشترك، يهدف لتطوير التعامل في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية.