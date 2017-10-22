فجيعة أحمد عز باستشهاد ضابط شرطة اشترك معه بفيلم  “الخلية”

أعرب الفنان المصري أحمد عز، عن بالغ حزنه لاستشهاد مواطنه المقدم عمرو صلاح، الذي ظهر معه ضمن أحداث فيلمه الجديد “الخلية”، وذلك بعد مقتله مساء أمس الجمعة، على أيدي إرهابيين في معركة “طريق الواحات”.

وقال عز، إنه “أصيب بصدمة فور علمه بنبأ استشهاد النقيب، لاسيما أنه كان شخصاً متعاوناً ودمث الخلق”، بحسب قوله، مضيفاً أنه يشعر بغصة في قلبه لما حدث، حيث تقدم بواجب العزاء لأفراد أسرته وكل زملائه.

وشارك في بطولة “الخلية” محمد ممدوح وسامر المصري وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وأحمد صفوت والتونسية عائشة بن أحمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان.