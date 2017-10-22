سمية الخشاب تقفز عن عمرها وتتزوج الممثل الشاب احمد سعد

لطالما طاردت الشائعات النجمة المصرية سمية الخشاب خاصة لجهة موضوع زيجاتها وعددها التي لطالما رفضت الافصاح عنها بشكل جلي.

ومع تأكيد خبر ارتباطها رسميا بالفنان احمد سعد عادت الاضواء الى سمية الخشاب وحياتها السابقة بالاضافة الى الفارق العمري بينها وبينه، حيث صادف يوم امس الاول الجمعة، والذي اختاره سعد والخشاب لاقامة زفافهما، عيد ميلاد سمية الخشاب الـ 51 اذ انها من مواليد 1966 ، اما احمد سعد فعمره 36 عاما اي ان سمية تكبره بـ 15 عاما.

وطوال مسيرة سمية الخشاب الفنية لم تعلن عن أي مشروع زواج لها قبل بدايته، بل تحرص دائماً على إخفاء هوية ازواجها عن الإعلام، وكذلك عدم نشر أي صور شخصية لها أو صور من حفلات زفافها، ولكنها اكتفت بالإعلان عن ثلاث قصص زواج فقط، اما الرابعة فقد اعلنت عنها مؤخراً والزوج فيها طيار مصري، وبذلك يكون أحمد سعد هو الزوج الخامس لها.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد تزوجت من شاب من مدينتها الإسكندرية، وهي في عمر 23 عاماً، قبل احترافها مجال الفن، إذا كانت في ذلك الوقت تبحث عن فرصة كي تصبح مطربة قبل ان تتجه الى التمثيل، وانفصلت عنه بسبب رفضه لتلك الخطوات.

وفي بداية عام 2014، كشفت سمية الخشاب عن طلاقها من رجل أعمال عربي، كانت قد أخفت قصة زواجها منه بناء على رغبته لأنه لا يحب الأضواء والشهرة، وانفصلت عنه في هدوء بسبب طلبه منها اعتزال الفن والتفرع لرعاية شؤون منزلهما.

كما انتشرت قصة زواجها من رجل أعمال لبناني وانفصلت عنه بعد ثلاث شهور.

أما أحمد سعد فقد كان متزوجاً في بداية حياته من والدة ابنيه جودي وأحمد وتدعى لبنى بيومي، ولكن حدث الطلاق في عام 2011، وفي هذا التوقيت اتهمت فيه لبنى ريم البارودي بخيانتها وقالت إنها كانت تعتبرها صديقة لها وأنها أقامت علاقة مع زوجها عندما عملا معًا في مسلسل “إحنا الطلبة”.