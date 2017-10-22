مصر تشهد حالة حرب بعد الاشتباكات الضارية بين قواتها الامنية والعصابات الارهابية في صحراء الواحات قرب الجيزة
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جرينتش+2 08:39
 ترامب يسمح بنشر آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس كينيدي

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