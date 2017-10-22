الكويت تقترح تأجيل القمة الخليجية تلافياً لاحتمال انفجارها

كشفت مصادر أن “قيادات خليجية ترجح تأجيل القمة الخليجية المزمع انعقادها في دولة الكويت نحو 6 أشهر”.

وقالت المصادر، إن “التأجيل يهدف إلى إزالة الخلافات وإنهاء الأزمة التي اندلعت بسبب عدم التزام الحكومة القطرية باتفاق الرياض 2013 وملحقاته التكميلية في 2014″، إضافةً إلى ضلوعها في دعم الإرهاب وتمويله، واحتواء رموز جماعات إرهابية، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد.

وأكدت المصادر، أن “التأجيل مقترح كويتي ولم تتلق الكويت جواباً من الدول حتى الآن”.

وكانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الإمارات، السعودية، البحرين، ومصر أعلنت في مطلع حزيران الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، حتى تنفذ الشروط الـ13 المطلوبة كاملة، لكن الحكومة القطرية تواصل المكابرة والتعنت أمام المقاطعة التي تدفع باقتصادها إلى الهاوية.