القبض على اكبر سارق للكهرباء بالتواطؤ مع 3 موظفين بالشركة

انهى الامن الوقائي التحقيقات الاولية في قضية سرقة الكهرباء في احدى مزارع منطقة الحلابات والقى القبض على مالك المزرعة وثلاثة موظفين في شركة الكهرباء ثبت تورطهم في القضية.

وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام انه على اثر المداهمة التي نفذتها الاجهزة الامنية برفقة مندوبين من شركة الكهرباء قبل اسبوعين لاحدى المزارع في منطقة الحلابات / محافظة الزرقاء، بعد ورود معلومات حول قيام مالكها بسرقة الكهرباء, والقي القبض في حينه على شخص يدير جزءا من تلك المزرعة التي تضم كذلك مصنعا للاعلاف, وجرى كذلك ضبط مجموعة من المحولات الكهربائية والكيبلات لسرقة الطاقة الكهربائية, فقد شكل فريق تحقيقي من الامن الوقائي لمتابعة التحقيقات في القضية للوقوف على كافة تفاصيلها وحيثياتها والقبض على المتورطين فيها.

واضافت ان فريق التحقيق في الامن الوقائي عمل على مدار اسبوعين على جمع كافة المعلومات حول القضية ومتابعتها وتحليلها والبحث عن المشتبه به الرئيسي في القضية وهو مالك المزرعة والذي توارى عن الانظار ليتمكنوا قبل ايام من تحديد مكان تواجده في احدى الشقق في العاصمة وجرت مداهمته والقبض عليه واصطحب للتحقيق.

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وبعد التوسع بالتحقيق ثبت تورط ثلاثة موظفين في شركة الكهرباء بالاشتراك معه في القضية مقابل دفع مبالغ مالية لهم وللمعدات اللازمة لذلك.

وبعد تحديد الموظفين الثلاثة المتورطين في القضية تم تشكيل فرق متابعة لهم من الامن الوقائي والقي القبض عليهم جميعا في اوقات واماكن مختلفة.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بالاتفاق مع مالك المزرعة على اجراء توصيلات كهربائية غير قانونية وانهم قاموا باحضار جزء من المعدات اللازمة لذلك من شركة الكهرباء دون علم الشركة.

كما تم كذلك مرافقة مجموعات من وزارة المياه والري لمكان المزرعة للكشف عليها، حيث تبين وجود 12 بئرا جوفيا مخالفا وغير مرخص وتم ردمها وفق الاصول المتبعة وكتبت الضبوطات الخاصة بذلك.

واكدت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه حال انتهاء التحقيقات سيتم ارسالها والضبوطات وكافة الاوراق التحقيقية والاشخاص المضبوطين الى مدعي عام الزرقاء لاستكمال تحقيقاته معهم ومتابعة القضية والمتورطين فيها واجراء المقتضيات القانونية.