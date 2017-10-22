مصر تشهد حالة حرب بعد الاشتباكات الضارية بين قواتها الامنية والعصابات الارهابية في صحراء الواحات قرب الجيزة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:38
الجيش العراقي يعود لحدود 2003 مع كردستان القائمة زمن صدام

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني