البوتاس العربية توضح توجه الشريك الاستراتيجي بي سي إس جوردان لبيع أسهمه

قال رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة ان الشركة الام للشريك الاستراتيجي في شركة البوتاس العربية “بي سي اس جوردان” وهي شركة بوتاشكورب، اعلنت اخيرا عن خطتها للاندماج مع شركة اجريوم وهي شركة كندية اخرى متخصصة في مجال الاسمدة.

واضاف في تصريح لـ (بترا) انه نتيجة لعملية الاندماج يتوجب على كل من شركة بوتاشكورب وشركة اجريوم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بقوانين مكافحة الاحتكار في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وكندا والصين والهند والبرازيل .

وبين الصرايرة ان هيئة التنافسية الهندية اصدرت موافقتها على عملية الاندماج، شريطة قيام شركة بوتاشكورب بيع حصصها في استثماراتها العالمية ومن ضمن تلك الاستثمارات حصة الشركة في البوتاس العربية وفي شركة البوتاس الاسرائيلية وشركة اس كيو ام التشيلية، على ان يتم بيع كامل حصة بوتاشكورب في الشركات الثلاث خلال 18 شهرا من تاريخ الموافقة .

وتمتلك بوتاشكورب عبر شركة بي سي اس جوردان ما نسبته 28 بالمئة من راسمال شركة البوتاس العربية بما يقدر بـ 560 مليون دولار.

واوضح الصرايرة ان البوتاس العربية تمتلك برامج ادارية وانظمة داخلية مؤسسية تضمن سلاسة واستمراية سير العمل في الشركة، كما ان الشركة طبقت خلال الاعوام الماضية افضل نظم الادارة العالمية المتماشية مع افضل الممارسات المعمول بها عالميا .

ومن الجدير بالذكر ان مجلس ادارة شركة البوتاس العربية قد اقر في جلسته المنعقدة في 16 الشهر الحالي مشروع التوسع في انتاج البوتاس بواقع 180 الف طن سنويا وبكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دينار، الامر الذي من شانه رفع الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة ما سيعود بالفائدة العظمى على مساهمي الشركة وخزينة الدولة، وياتي هذا المشروع كواحد من خطوات الرؤية التوسعية التي يعمل مجلس الادارة على تطبيقها بهدف النهوض بصناعة البوتاس الاردنية .