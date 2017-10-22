إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سورية للاردن

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وبحسب المصدر فإنه تم وفي الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الاحد، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية- السورية، شوهد 5 أشخاص يحاولون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على أحدهم وإصابة آخر، ولاذ الباقون بالفرار باتجاه العمق السوري.

وأشار الى أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 9 أكياس مواد مخدرة تحوي على 335 كف حشيش، و 47765 حبة ترامدول، و 395017 حبة كبتاجون، و 92 طلقة ذخيرة نوع كلشن، حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة.