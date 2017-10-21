انباء عن وساطة سرية يتولاها حسن نصرالله لدى الرئيس الاسد بهدف استعادة المقاربة والتنسيق بين سورية وحركة حماس
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منة شلبي تختار فساتينها وفقاً “للوشم” المرسوم على جسدها

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