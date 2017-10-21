منة شلبي تختار فساتينها وفقاً “للوشم” المرسوم على جسدها

كشفت الممثلة المصرية منة شلبي عن وشمها الجديد، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في الدورة الثانية من حفل جوائز السينما العربية، وذلك عبر ارتدائها فستاناً أحمر مكشوف الكتفين والظهر، والذي أظهر وشماً على شكل وردة كبيرة على الجانب الأيمن من ظهرها، ووشماً آخر على عنقها، وثالثاً على ساعدها.

وسبق لشلبي الظهور في أيلول 2012 بوشم كلمة “الله” على ساعدها الأيمن، وذلك عقب مشاركتها في مهرجان “كان” إبان العرض الخاص لفيلمها “بعد الموقعة”.

وفي نيسان من العام 2014، ظهرت شلبي بوشمين جديدين، الأول على رقبتها واتخذ شكل العلامة الموسيقية، والثاني خلف الرقبة ورسمت عليه كلمة “حرية”.

ثم ظهرت بوشم آخر على هيئة ثمرتي كرز ملونتين على كتفها من ناحية الظهر.

وقد حصلت شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “نوارة” المنتج عام 2016، وذلك في الحفل الذي أقيم على مسرح أوبرا جامعة مصر، مساء امس الجمعة.

يذكر أن الدورة الأولى من هذا المهرجان أقيمت العام الماضي، فيما حرص عدد من الفنانين على الحضور في الدورة الثانية، وعلى رأسهم: إلهام شاهين، وأمينة خليل، ونيكول سابا، وهنا الزاهد، وبوسي شلبي، وميس حمدان.

بالإضافة إلى عبير صبري، ودرة، وإنجي المقدم، وناهد السباعي، ودينا وريهام عبد الغفور، والراقصة دينا، وظافر العابدين، وأحمد حلمي، وشيكو، ونضال الشافعي، وشريف رمزي.