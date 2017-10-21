جنازة مهيبة في السويداء للشهيد عصام زهر الدين يتقدمها مندوب الاسد

بمشاركة شعبية ورسمية تم امس تشييع جثمان اللواء شرف عصام زهر الدين إلى مثواه الأخير في السويداء الذي ارتقى شهيدا أثناء تأدية واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن في دير الزور.

وقد مثل الرئيس بشار الأسد في مراسم التشييع منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية حيث قدم التعازي لأبناء سورية وذوي الشهيد باستشهاد البطل زهر الدين بعد أن سطر ملاحم البطولة والصمود والتضحية دفاعا عن الوطن.

وأكد العميد رئيس فرع التوجيه السياسي في الحرس الجمهوري في كلمة بإسم الجيش والقوات المسلحة “أن الشهيد زهر الدين كان مثالا يحتذى في الأخلاق والانضباط ومثلا أعلى في الشجاعة والاقدام محبا لرفاقه ومرؤوسيه لم يتأخر يوما عن تنفيذ مهامه ولم يتردد لحظة في أداء واجب.. حسن الخلق.. عفيف النفس.. رزين العقل.. طيب القلب”.

وتقدم من ذوي الشهيد البطل “بإسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأحر التعازي القلبية وأصدق المواساة وخالص التهاني والتبريكات باستشهاده”.

وقال العميد إن “سورية التاريخ والجغرافيا سورية الوطن والإنسان سورية مهد الحضارات والديانات كانت أكبر من حسابات الأعداء ومخططاتهم التي تحطمت على صخرة صمودها بشعبها الأبي الذي يأبى الخنوع ويرفض الذل والهوان وبجيشها البطل ورجاله الذين قرروا أن يزرعوا أجسادهم في الأرض دفاعا عن كرامة الوطن وسيادته”.

وفي كلمة ذوي الشهيد أكد شقيق الشهيد أسامة زهر الدين أن “دماء الشهداء ستبقى منارة نهتدي بها ونحمي بها وحدة سورية وسيادتها” مشيرا إلى أن “سورية بأسرها وبمقاتليها وشرفائها أهل للشهيد”.

ولفت إلى أن البطل زهر الدين غادر ساحة المعركة شهيدا لكن هنالك الكثير من أمثاله باقون يدافعون عن وحدة وسيادة الوطن مؤكدا أن الجميع يتصدون للإرهاب وهم مشاريع شهادة.

بدوره هنأ مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون أهالي السويداء والسوريين جميعا بشهادة البطل زهر الدين في معارك البطولة بوجه الإرهاب في مدينة دير الزور.

وأضاف “نقول لكل من أرادوا تفرقة سورية أنه ليس بيننا أقلية فكل مواطن في سورية حقه حقنا وعليه ما علينا.. نتطهر بتربة وطننا ودماء شهدائنا”.

وأشار المفتي حسون إلى أن “السوريين لا يبكون على الشهداء بل يباركون لهم الشهادة فأبطال الجيش العربي السوري يطهرون أرض سورية بدمائهم الزكية من دنس الإرهاب”.

بدوره أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع القطري ياسر الشوفي “أن دماء شهدائنا ستبقى مشاعل نور ومنارات نهتدي بها وستبقى دماء الشهداء نبراسا ورمزا يمثل عنفوان وكبرياء الوطن ونهجه المقاوم حتى تطهير كل ذرة تراب في سورية من رجس الإرهاب”.

من جانبه أكد مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني الشيخ “لواء جابر” في كلمة بإسم رئيس الحزب “طلال أرسلان” أن الشهيد زهر الدين هو خير قدوة بمحبة وطنه وارتقى شهيدا ليكون نموذجا يعتمده الشباب الوطني في سورية وفي ديار العرب مضيفا “إننا نرى في شهادته حافزاً كبيراً للأجيال الصاعدة لبذل أغلى ما عندها من أجل الوطن خصوصاً في هذه الظروف التاريخية التي يعود فيها الاستعمار إلى زمن حملته الإجرامية وفي الوقت نفسه تقف سورية بقيادة الرئيس الأسد في مقدمة أمم الأرض في التصدي لهذا الاستعمار وإعادة الاعتبار لمفهوم الوطنية”.

وخاطب رئيس حزب التوحيد العربي في لبنان وئام وهاب الشهيد البطل قائلا “نزفك اليوم قائدا من بواسلنا من رجالنا الصناديد الشجعان.. وإن من يسقي بدمه وطنا يكتب تاريخا للأزمان” مؤكدا أن سورية ستبقى صامدة في وجه الطغيان وأن النصر آت لا محالة وراية سورية ستبقى خفاقة ومضيفا.. رحلت بعد أن حققت النصر في دير الزور وإخوتك من الضباط والجنود سيكملون النصر لسورية التي ستنتصر على الإرهاب.

وفي كلمة رفاق الشهيد أشار اللواء في الجيش العربي السوري غسان إسماعيل إلى أن “السماء مفطورة على عشق البطولة يرقص قلبها فرحا كلما شهدت بطلا من جيشنا العربي السوري المقدام يتهادى على الأرض فارسا”.

ولفت إلى أن الشهيد البطل “درج على أرض سويداء العرب في سنوات الطفولة والشباب فكان شموخ جبل العرب ذلك الهواء الذي يدخل رئتيه وظل يتنفسه حتى آخر لحظة في حياته وكان اسمه يضيء نورا ومعالم انتصارنا الكبير الذي نكتبه اليوم”.

وبعد انتهاء مراسم استقبال جثمان الشهيد في الملعب البلدي بمدينة السويداء وبأكاليل الورد والغار وعلى لحني النشيد الوطني والشهيد ووداعه وصدح حناجر المشيعين بعبارات الفخر والاصرار على التضحية في سبيل الوطن جرت مراسم تشييع جثمان الشهيد زهر الدين في موكب مهيب إلى مثواه الأخير في قريته الصورة الكبيرة حيث وورى الثرى.

شارك في مراسم التشييع عدد من الوزراء وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحافظين وأعضاء مجلس الشعب وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين وضباط من الجيش العربي السوري وفعاليات دينية وحزبية وشعبية.

وكان اللواء شرف عصام زهر الدين ارتقى شهيدا يوم الاربعاء الماضي في منطقة حويجة صكر شرق مدينة دير الزور خلال عمليات الجيش العربي السوري لاستكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة دير الزور.