السؤال الذي يحير العالم.. أين اختفى البغدادي بعد تحرير الموصل والرقة ؟

في تقرير مطول لها، طرحت قناة CNN الامريكية تساؤلاً عن مكان تواجد أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، بعد معركة الرقة، آخر معقل لمقاتلي التنظيم في سوريا.

وجاء في التقرير، أن القليل من الناس يعرفون مكان وجود البغدادي، فالقوات الخاصة الأمريكية تواصل مطاردته. ولكن رغم انتهاء معارك استعادة الرقة، قال التحالف الدولي إنهم ببساطة لا يعرفون أين البغدادي، وهم غير متأكدين ما إذا كان في سوريا أو العراق.

وبعد اسبوعٍ من تلك التقديرات انتشر مقطع صوتيّ ليكسر فيه البغدادي الصمت لأول مرة خلال أحد عشرَ شهراً، حيث سخر من الولايات المتحدة، كما دعا مقاتليه إلى هزيمة النظام السوري، مضيفاً أن داعش باقٍ رغم خسارة الأراضي.

في الماضي قال مسؤولون أمريكيون إن البغدادي ربما يختبئ في مكانٍ ما في منطقة نهر عفرين، وعلى مدى الصيف حاولت الولايات المتحدة استهداف البغدادي عدة مرات بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا لـ CNN، معتقدين أنه كانت لديهم فرصة لقتل البغدادي في غارة جوية، ولكنهم لم يتمكنوا أبداً من الجزم وتأكيد مقتله.

وقد جاءت هذه المحاولات بعد اعلان روسيا أن زعيم داعش ربما قتل في إحدى غاراتها الجوية نهاية شهر ايار الماضي، لكنّ الولايات المتحدة لا تعتقد أن هذا الاعلان صحيح.

والمرة الأخيرة والوحيدة التي شاهد فيها العالم الرجل الذي خصصت مكافأة قيمتها 25 مليون دولار على رأسه ، كانت قبل 3 سنوات وهو يلقي خطاباً في مسجد النوري في الموصل حيث وضع رؤية وأيديولوجية داعش .

ومع خسارة “داعش” السيطرة على مدينة الرقة السورية وقبل الموصل العراقية، لا يزال مصير البغدادي يشكل لغزا ينتظر الحل.

وكان تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية قد اعلن، امس الجمعة، رسميا تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش في سوريا.

وأعلنت منظمة “إير وورز” البريطانية غير الحكومية مقتل 1800 مدني على الأقل جراء معارك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي لاستعادة الرقة السورية من تنظيم الدولة الإسلامية منذ حزيران الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير صدر امس الاول الخميس إن السكان تعرفوا على سبعمئة قتيل على الأقل، بعضهم قضوا في منازلهم، وآخرون عند فرارهم أو لدى محاولتهم استعادة جثث ذويهم.

ووفق التقرير، فإن آلاف المدنيين فروا من الرقة في الأسبوع الأخير من المعارك، في حين قام 275 من عناصر تنظيم داعش بتسليم أنفسهم أو إخلاء مواقعهم.