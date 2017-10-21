الجيش السوري يحذر اسرائيل من تداعيات قصفها لمواقعه

حذر الجيش السوري إسرائيل من التداعيات الخطيرة لقصف مواقعه، مؤكدا أن أحد المواقع في ريف القنيطرة تعرض لقصف إسرائيلي ما أدى لخسائر مادية.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان اليوم السبت، إن “العدو الإسرائيلي اعتدى صباح اليوم على أحد مواقعنا في ريف القنيطرة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”، مشددة “نجدد تحذيرنا من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية، ونحمل إسرائيل كامل المسؤولية”.

كما اتهمت القيادة السورية إسرائيل بدعم مجموعات إرهابية، قائلة في بيانها إن “هذا الاعتداء يأتي في إطار التنسيق بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المدعومة منها في المنطقة، بعد أن أطلق الإرهابيون وبإيعاز من إسرائيل قذائف هاون سقطت في منطقة خالية متفق عليها داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة للعدو الصهيوني بتنفيذ عدوانه”.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد اعلن اليوم، أن القوات الإسرائيلية قصفت 3 مدافع تابعة للجيش السوري.

وأشار أدرعي، في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه تم العثور على 4 قذائف صاروخية داخل إسرائيل، بعد أن تم إطلاق 5 منها في شمال الجولان باتجاه إسرائيل.

وقال أدرعي أنه حتى إن كان الحديث يدور عن انزلاق للنيران فإن الجيش يعتبر ذلك “حادثا استثنائيا”، محذرا من أن مواصلة ذلك سيواجه بتصعيد إسرائيلي.