انباء عن وساطة سرية يتولاها حسن نصرالله لدى الرئيس الاسد بهدف استعادة المقاربة والتنسيق بين سورية وحركة حماس
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جرينتش+2 03:51
الجيش السوري يحذر اسرائيل من تداعيات قصفها لمواقعه

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