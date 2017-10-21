الاحزاب العربية تثمن عالياً اقدام مرزوق الغانم على طرد وفد الكنيست

حيت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، خلال كلمة له في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمان الدولي الذي انعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وطرده رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي، المجرم نحمان شاي، على خلفية اعتراضه على تقرير خاص بأوضاع النواب الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت الامانة العامة في بيان اصدرته بهذا الخصوص امس إن الموقف الذي سجله الغانم هو موقف مشرف يعبر عن نبض الأمة الحي دوماً الرافض للاحتلال الصهيوني والمتضامن مع فلسطين وشعبها الصامد وأسراها البواسل في سجون الاحتلال.

واضافت تقول : إن الشعب العربي الذي خذلته معظم الأنظمة العربية مازال متمسكاً ومؤمناً ببوصلة الصراع فلسطين لقد عبر السيد رئيس مجلس الأمة الكويتي وما يمثله من موقع شعبي عن وفاء أهلنا في الكويت لإخوانهم في فلسطين في موقف ليس بغريب عنهم.

وختمت الامانة العامة بيانها الذي حمل توقيع قاسم صالح بالقول : إننا نتطلع إلى أن يتوج مرزوق الغانم انجازه الذي نحييه بالدعوة إلى اجتماع طارئ لرؤساء البرلمانات العربية لرفض كل أشكال التطبيع والسلام المزيف مع العدو الصهيوني، والمطالبة باطلاق سراح الأسرى ورفض الاستيطان، وتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته يتولى زيارة البرلمانات الدولية لتحقيق هذه الغاية.