الاطعمة والمشروبات غير الصحية تؤدي لارتفاع معدلات البدانة عند الأطفال

أكدت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية أن معدلات السمنة عند الأطفال والمراهقين ارتفعت بنسب كارثية في العقود الأربعة الأخيرة.

وبناء على المعلومات التي جمعتها المنظمة عن مؤشر كتلة الجسم لنحو 31.5 مليون طفل من جميع أنحاء العالم، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و18 عاما، تبين أن أعداد الأطفال الذين يعانون من السمنة ارتفعت من 6 ملايين عام 1975 إلى 47 مليونا عام 2016، وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات إذ ارتفعت أعداد السمان من 5 إلى 50 مليونا.

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وبالنظر لتلك الأرقام المقلقة أطلقت المنظمة بعض التوجيهات التي تنصح بفرض ضرائب على المشروبات التي تحوي كميات كبيرة من السكر، كتلك المقرر تطبيقها في بريطانيا العام المقبل.

وفي نفس السياق قالت البروفيسورة فيونا بول، إحدى المشرفات على الدراسة: “إننا محاطون ببيئات تُسوق الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وهذا ما يروج له في التلفزيون وفي محطات الحافلات وما يراه الأطفال طوال اليوم وكل يوم.. هذه هي المشاكل التي تُسبب البدانة وزيادة الاستهلاك”.