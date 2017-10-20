كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها
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جرينتش+2 10:15
الإرهاب في سيناء.. معادلة مختلفة

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