وزيرة خارجية السويد تعترف انها تعرضت لتحرش جنسي عدة مرات

كشفت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، امس الأربعاء، أنها تعرضت لتحرش جنسي “من أعلى مستوى في السياسة”، مع إعلانها الانضمام إلى حملة “أنا أيضا” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت والستروم لوكالة “تي تي” السويدية للأنباء “أستطيع أن أؤكد أن هذا يحصل على أعلى مستوى في السياسة وقد مررت بهذه التجربة شخصيا”.

وأشارت إلى أنها لا تريد التحدث عن ذلك “بطريقة شخصية جدا”، كما أنها لم تؤكد حادثة وقعت خلال اجتماع لمسؤولين أوروبيين وردت وقائعها في مذكرات إحدى الصحافيات.

وقالت والستروم: “يجب علينا أن نفكر بقوانيننا، وكيف يمكن تغيير السلوك العام، وماذا بإمكاننا أن نفعل بالوسائل التي نمتلكها لوضع حد” للتحرش الجنسي.

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن قد اتهم سابقا والستروم التي تتولى منصبها منذ عام 2014 باتباع “دبلوماسية نسوية” للحض على احترام حقوق المرأة وحريتها كجزء من علاقات السويد الدولية.

وجمدت السعودية علاقاتها مع السويد عام 2015 بعد أن وصفتها والستروم بأنها “ديكتاتورية” وأدانت طريقة التعامل مع المرأة هناك بلهجة سافرة يتجنبها المسؤولون الغربيون في تعاملهم مع المملكة.

وجمعت حملة “أنا أيضا” على “تويتر” و”فيسبوك” آلاف الشهادات الشخصية لنساء تعرضن للتحرش والإساءات الجنسية بعد الكشف عن تاريخ من هذه التجاوزات للمنتج الهوليوودي هارفي واينستين.