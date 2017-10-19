مونيكا لوينسكي تلعب دور الضحية وتتهم الرئيس كلنتون بالتحرش بها

انضمت مونيكا لوينسكي، وهي متدربة سابقة في البيت الأبيض، ارتبطت بفضيحة جنسية شهيرة للرئيس السابق بيل كلينتون، (انضمت) إلى حملة لفضح التحرش الجنسي.

وشاركت لوينسكي التي أحدثت ضجة كبيرة في تسعينيات القرن الماضي، بهاشتاغ “مي تو” (أنا أيضا) لكنها لم ترفقه بتفاصيل عما تعرضت له، وفق ما نقلت “فوكس نيوز”.

ووجهت لكلينتون اتهامات بالتحرش الجنسي، منذ كان حاكما لولاية أركانساس، لكن الرئيس الأميركي السابق اعترف في قضية مونيكا وجينفر فلورز فقط، وقال إنه أقام معهما علاقة “عن رضا”.

وانتقد معلقون حديث مونيكا عن تحرش جنسي، وذكروها في تعليقات كثيرة بأنها أقامت العلاقة طوعا، وبأن التحرش يشمل فقط من تعرضن للمضايقات.

وشكلت قضية مونيكا عبئا على المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، فحين كان ترامب يتلقى انتقادات بسبب سلوكه تجاه النساء، كان يرد في الغالب بأن لمنافسته زوجا ذا تاريخ حافل في التحرش.

وانتشر هاشتاغ “مي تو” بشكل كبير منذ أن دعت الممثلة أليسا ميلانو مستخدمي تويتر إلى التفاعل والحديث عما تعرضن له من مضايقات جنسية.