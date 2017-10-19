مشاركة “حماس” بالحكومة الفلسطينية مشروطة امريكياً بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل

أعلن جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الشرق الاوسط اليوم الخميس، ان حكومة الوحدة الفلسطينية التي يمكن ان تشكلها حركتا فتح وحماس يجب ان تتعهد نبذ العنف وان تعترف باسرائيل.

وصرح غرينبلات في بيان نشرته القنصلية الاميركية في القدس “ان الولايات المتحدة تؤكد من جديد أهمية التقيد بمبادئ اللجنة الرباعية (للشرق الاوسط) ألا وهي ان أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم التزاما لا لبس فيه بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين والالتزام بالمفاوضات السلمية”.

واضاف غرينبلات يقول : “إذا كانت حماس معنية بأي دور في حكومة فلسطينية، فيجب عليها أن تقبل هذه المتطلبات الأساسية”.

وسريعا ردت حركة حماس على ذلك، معتبرة اياه تدخل سافر في السؤون الفلسطينية.

وتعتبر اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حركة حماس “منظمة ارهابية”. ويطالبون دائما بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف باسرائيل.

وهذا اول رد فعل واضح من قبل الادارة الاميركية على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع الاسبوع الماضي في القاهرة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس بهدف وضع حد للانقسام الفلسطيني المستمر منذ اكثر من عشر سنوات.

وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الاول.

وسيسعى الطرفان ايضا الى تشكيل حكومة وحدة بينما يمكن لحماس ان تنضم في نهاية المطاف الى منظمة التحرير الفلسطينية- الشريك التفاوضي الرئيسي لاسرائيل في محادثات السلام.

وليس هناك ما يشير الى ان حماس التي خاضت ثلاث حروب مع اسرائيل منذ العام 2008 ستحل جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام.