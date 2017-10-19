كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها

اكد كمال شاتيلا، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني أن الأمة العربية تحتاج الى مشروع نهضوي متجدد قائم على مبادىء ثورة 23 يوليو الناصرية لمواجهة التحديات والأخطار عليها.

وقال شاتيلا في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير مكتب مجلة “الموقف” في القاهرة محمد سعيد الرز في المؤتمر الصحفي الذي أقامته اللجنة القومية لتنظيم مئوية الزعيم جمال عبدالناصر في دار الأوبرا المصرية: إن الذكرى المئوية لولادة القائد المعلم جمال عبد الناصر هي مناسبة عظيمة وغالية عند كل العرب الأحرار، والإحتفال بها محطة هامة لتجديد الإلتزام بالمبادئ ورسم إستراتيجية المستقبل للأجيال الجديدة التي تتطلع إلى مشروع نهضوي وحدوي تحرري يواجه الصهيونية والإستعمار، ويتجاوز العصبيات القطرية والعرقية والطائفية التي تفتك بالأمة العربية، ويتمسك بالعروبة الحضارية الجامعة، ويعمق الإلتزام بالوحدات الوطنية العربية في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبير والإرهاب الوحشي.

إننا في الليلة الظلماء، نفتقد بدر جمال عبد الناصر الذي أقام قاعدة إقتصادية متقدمة في مصر بالتوازي مع العدالة الإجتماعية، وحقق الوحدة الشعبية العربية التي أسقطت الأحلاف، وإنتصرت في حرب أكتوبر، ومنحت الأمة العربية بقيادة القائد المعلم مكانة كبرى في العالم.

لقد قال جمال عبد الناصر يوماً: إننا نراجع أساليبنا ولا نتراجع عن غاياتنا، فالأمة العربية اليوم تحتاج إلى إحياء مبادئ ثورة 23 يوليو الناصرية في الإيمان الديني المتحرر من العصبيات والتطرف، والتحرر من الإستبداد بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تحتاج الأمة إلى مشروع إقتصادي نهضوي، وعدل إجتماعي، ومساواة في المواطنة وتضامن عربي من روحية إنتصار أكتوبر ومحوره قضية فلسطين، كما يحتاج أحرار العرب لصياغة منهج عملي من أجل الحفاظ على وحدة كل بلد عربي وعروبته وإستقلاله وتثبيت حق الشعب في إختيار نظامه وقيادته.

إن تعاون الوحدوين العرب الأحرار وتنسيق جهودهم لهزيمة مشروع الشرق الأوسط الكبير وانتصار العروبة الجامعة هو البداية العملية لتحقيق أهداف الأمة.. وإننا من موقع التيار العروبي المسقل في لبنان، نتوجه الى أحرار مصر الصامدين الأوفياء بأسمى التحيات، فمصر العروبة كانت وستبقى الرائدة والقائدة والحامية للأمن القومي العربي.

وكان قد تحدث في المؤتمر الصحفي رئيس اللجنة الدكتور مجدي زعبل حيث تلا برنامج الأنشطة التي ستقام لمناسبة على مدى العام المقبل في مصر والدول العربية، بحضور وفود عروبية وناصرية من عدة أقطار عربية.

وقد التقى الرز نجل الزعيم جمال عبد الناصر المهندس عبد الحكيم وحفيده جمال خالد جمال عبدالناصر وقيادات ناصرية مصرية وعربية.