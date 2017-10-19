قواتنا المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وقال المصدر العسكري انه وفي تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، وفي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية- السورية تم مشاهدة شخصين أحدهما مسلح ينويان التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الإشتباك، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (180000) حبة كبتاجون، وتحويلها إلى الجهات المختصة.