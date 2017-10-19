قائد الجيش الايراني يحذر إسرائيل من انتهاك المجال الجوي السوري

حذر الجنرال محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، أثناء زيارته لدمشق أمس الأربعاء، إسرائيل من انتهاك المجال الجوي السوري والأراضي السورية.

وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية وسورية، أن باقري تعهد بتعزيز التعاون مع الجيش السوري في مواجهة إسرائيل والفصائل السورية المسلحة.

وقال باقري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: “ليس مقبولا أن ينتهك النظام الصهيوني الأراضي والمجال الجوي السوري في أي وقت يشاء”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن رئيس أركان الجيش الإيراني قوله: “نحن في دمشق لنؤكد ونتعاون لمواجهة أعدائنا المشتركين…رسمنا الخطوط العريضة لهذا التعاون”.

وقد عبرت إسرائيل في وقت سابق عن قلقها من النفوذ الإيراني في سوريا، مؤكدة أنها سترد على أي تهديد من جانب إيران. كما صرحت إسرائيل بأنها قصفت قوافل تنقل أسلحة للجيش السوري وحزب الله قرابة المئة مرة في السنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن إيران تقوي وضعها في سوريا وإن إسرائيل تتابع التطورات وستتحرك للتصدي لأي تهديد.

تجدر الإشارة إلى الجيش الإسرائيلي هاجم بطارية سورية مضادة للطائرات شرقي دمشق، بعدما أطلقت صاروخا على طائرتين إسرائليتين أثناء تحليقها في سماء لبنان. لكن الجيش السوري قال إنه أصاب طائرة حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية عند الحدود مع لبنان.