كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها
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جرينتش+2 07:33
قائد الجيش الايراني يحذر إسرائيل من انتهاك المجال الجوي السوري

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