كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها
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عائلة القذافي تلاحق قطر قضائيا وتساند “سيف الاسلام ” لاستعادة وحدة ليبيا

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