بوغدانوف يلتقي سفيري السعودية وقطر لبدء التوسط بين البلدين

استقبل ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي امس الأربعاء، السفير السعودي عبد الرحمن الراسي، وسفير دولة قطر فهد العطية، كلا على حده.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بشأن لقاء بوغدانوف مع السفير السعودي إنه “جرى خلال المباحثات تبادل الآراء حول بعض الجوانب الهامة للوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة عدد من المسائل العملية لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا في الفترة من 4-8 تشرين الأول الجاري”.

وحول اللقاء الذي أجري بين نائب وزير الخارجية والسفير القطري قالت الخارجية في بيان آخر، “بحث الطرفان خلال اللقاء مسائل مواصلة تطوير العلاقات الروسية-القطرية متعددة الجوانب”.

وأضاف البيان، “تطرقت المباحثات أيضا إلى الجوانب الرئيسية للوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا والعراق ومنطقة الخليج”.