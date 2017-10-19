كمال شاتيلا يؤكد ان الامة العربية بحاجة ماسة لمشروع عبدالناصر القومي النهضوي كي تقهر التحديات المحدقة بها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:33
بعدما تفاقمت ازمته.. أمير قطر يستجدي الحوار مع دول المقاطعة

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني