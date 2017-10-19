البوتاس العربية توضح توجه الشريك الاستراتيجي بي سي إس جوردان لبيع أسهمه

صرح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة أن الشركة الأم للشريك الإستراتيجي في شركة البوتاس العربية بي سي إس جوردان (PCS Jordan LLC) وهي شركة بوتاشكورب (PotashCorp) ، أعلنت مؤخراً عن خطتها للإندماج مع شركة أجريوم (Agrium) وهي شركة كندية أخرى متخصصة في مجال الأسمدة. وكنتيجة لعملية الإندماج يتوجب على كل من شركة بوتاشكورب (PotashCorp) وشركة أجريوم (Agrium) الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بقوانين مكافحة الإحتكار (Anti-Trust) في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وكندا والصين والهند والبرازيل.

وقد أصدرت هيئة التنافسية الهندية موافقتها على عملية الإندماج وذلك بشرط قيام شركة بوتاشكورب (PotashCorp)ببيع حصصها في إستثماراتها العالمية ومن ضمن تلك الإستثمارات حصة الشركة في شركة البوتاس العربية، وشركة البوتاس الإسرائيلية (ICL) وشركة إس كيو إم (SQM) التشيلية خلال فترة 18 شهراً القادمة.

وأوضح الصرايرة أن شركة البوتاس العربية تمتلك برامج إدارية وأنظمة داخلية مؤسسية تضمن سلاسة وإستمرارية سير العمل في الشركة، كما أن الشركة طبقت خلال الأعوام الماضية أفضل نظم الإدارة العالمية المتماشية مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة البوتاس العربية قد أقر في جلسته المنعقدة في 16 تشرين الأول 2017 مشروع التوسع في إنتاج البوتاس بواقع 180 ألف طن سنوياً وبكلفة تقديرية تبلغ 130 مليون دينار، وهذا الأمر من شأنه أن يرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة مما سيعود بالفائدة العظمى على مساهمي الشركة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ويأتي هذا المشروع كواحدة من خطوات الرؤية التوسعية التي يعمل مجلس الإدارة على تطبيقها بهدف النهوض بصناعة البوتاس الأردنية.